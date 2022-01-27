РИАМО - 27 янв. Современные программы должны реализовываться в системе дошкольного образования Подмосковья, они помогут детям развиваться, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Очевидно, в современном мире дошкольное образование подразумевает интересные, умные подходы. Уже там наши дети могут развивать изобретательность, смекалку, учиться считать, писать, а самое главное — общаться», — сказал Воробьев.

Глава региона выразил уверенность в том, что все современные программы должны реализовываться в дошкольном блоке.