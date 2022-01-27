РИАМО - 27 янв. Запись к врачу и посещение узкопрофильных специалистов являются наиболее актуальными вопросами для граждан Подмосковья при посещении региональных поликлиник, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы проанализировали жалобы и обращения людей, что больше всего беспокоит в поликлиниках – это запись к врачу и попадание к узкому специалисту. Поэтому мы также на IP-телефонию переводим все эти услуги», - сказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Губернатор выразил надежду, что в 2022 году все колл-центры и мобилизация цифровых ресурсов, направленных на облегчение процесса записи в поликлиники, дадут значительный результат.

Ежедневная нагрузка на поликлиники Подмосковья составляет 220 тыс. посещений в сутки. Благодаря цифровизации системы регионального здравоохранения 2 млн медицинских справок и врачебных заключений в 2021 году были выданы жителям Подмосковья онлайн.