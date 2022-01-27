РИАМО - 27 янв. В Подмосковье планируется обеспечить прибытие скорой помощи по месту вызова в нормативные сроки. Для этого число бригад увеличится почти вдвое, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще одна тема - скорая помощь. Если есть проблема со здоровьем, ты вызываешь скорую помощь и рассчитываешь, что она быстро приедет <...> У нас было 440 бригад. Мы понимали, что это не соответствует запросу. В этом году таких бригад будет уже 700. Почти в два раза больше машин скорой помощи», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он отметил, что в этом году также проведут дополнительную наладку IP-телефонии, чтобы скорая и неотложная помощь приезжала вовремя.

В Подмосковье также увеличится количество объектов здравоохранения. Еще 23 новых объекта планируется открыть в течение этого года.