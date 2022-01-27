РИАМО - 27 янв. В период пандемии коронавирусной инфекции выросла нагрузка на систему здравоохранения Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Видим, какое количество хлопот, проблем, нагрузки легло на разные сферы. Конечно, прежде всего — на здравоохранение», — отметил Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

По его словам, в обычный день осенью или весной к врачу обращается 5-7 тыс. человек. В настоящее время — в период пандемии — число обращений выросло в десятки раз.