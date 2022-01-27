РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы поблагодарил медиков за напряженную работу в период пандемии коронавируса, передает корреспондент РИАМО.

«Хочу поблагодарить всех врачей, которые работают, которые приехали из других регионов, министерство обороны», – сказал Воробьев.

Он отметил, что и другие отрасли продолжали напряженно работать для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Подмосковные поликлиники перешли на новый режим работы из-за распространения штамма омикрон. Врачи принимают пациентов ежедневно с 08:00 до 20:00.