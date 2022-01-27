РИАМО - 27 янв. Для стимуляции развития фермерского хозяйства и аграрного сектора в Подмосковье с 2022 года начнут бесплатно выделять инвесторам от 10 га земли, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Мы подготовили специальную программу для того, чтобы инвесторы получали дополнительные стимулы для организации там рабочих мест. Часто эти территории аграрные, поэтому в этом году мы будем предоставлять от 10 га земли совершенно бесплатно под защищенный инвестпроект», — сказал Воробьев.

Он добавил, что такие меры помогут фермерскому хозяйству развиваться в регионе.