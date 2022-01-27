РИАМО - 27 янв. В Подмосковье в 2022 году планируется открыть 23 новых объекта здравоохранения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще 23 объекта здравоохранения в 2022 году. Восемь поликлиник, одну в Реутове уже открыли, будет еще одна в этом году, три в Мытищах, Коломне, Домодедово и Балашиха», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он отметил, что также строятся три станции скорой помощи - в Солнечногорске, Видном и Кашире.

«Мы очень оперативно если не за 6, то за 8 месяцев построим большой современный и комплекс, и поликлинику в Истре, президент дал добро, работаем вместе с министерством обороны. Не сомневаюсь, что это будет современный госпиталь и поликлиника», - заключил Воробьев.