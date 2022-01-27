РИАМО - 27 янв. В Подмосковье продолжат усиливать первичное звено в здравоохранении – поликлиники и амбулаторную помощь, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Самая чувствительная, самая тяжелая ситуация, об этом и президент говорил, у нас в поликлиниках, в амбулаторном звене. Наша задача – предпринять новаторские, умные решения, чтобы человек мог и попасть в поликлинику, и записаться к специалисту. Для этого мы делаем акценты на укреплении первичного звена», – сказал Воробьев.

Он отметил, что в прошлом году в регионе открылись 9 новых поликлиник. Кроме того, сформировали большую программу ремонта: модернизировали 47 поликлиник, 65 стационаров и 34 станции скорой помощи.

«Эта работа непрекращающаяся, она будет и дальше весьма и весьма заметна», – заключил Воробьев.