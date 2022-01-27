РИАМО - 27 янв. В России за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 665 человек, всего с начала пандемии умерли 328 770 Covid-пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в стране выявили 88 816 новых случаев коронавируса, инфекцию победили 29 754 человека. С начала пандемии в РФ зафиксировали 11 404 617 случаев коронавируса, выздоровел 10 129 691 пациент.

В России отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Лучший способ защитить себя от инфекции - пройти вакцинацию. После прививки человек все еще может заразиться Covid-19, но продолжительность заболевания и тяжесть симптомов существенно снизятся.

Прививка делается отечественными препаратами и на бесплатной основе. Также в регионы начала поступать вакцина для подростков от 12 лет.