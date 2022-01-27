РИАМО - 27 янв. Управлением Росреестра по Москве в 2021 году зарегистрировано 143 985 первичных договоров долевого участия, сообщает пресс-служба ведомства.

Этот объем в 1,3 раза (+29,5%) превышает аналогичный период 2020 года (111 176).

«Декабрь закрылся значительным ростом как в жилом, так и в нежилом сегментах, в итоге за 12 месяцев в Москве зафиксирован новый количественный рекорд – почти 144 тысячи регистраций ДДУ на первичном рынке», — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он отметил, что среди решающих факторов повышенного спроса стала льготная ипотека, которая даже после изменений ее условий продолжала стимулировать продажи в Москве.

На рынке жилой недвижимости в 2021 году зарегистрировано 98 770 первичных договоров. Указанный показатель увеличился в 1,2 раза (+19,4%) по сравнению с аналогичным значением в 2020 году (82 750).