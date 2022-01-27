РИАМО - 27 янв. Северный вестибюль станции Окружная готов почти наполовину. Сейчас на объекте формируют транспортно-пересадочный узел, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На базе станции «Окружная» сегодня продолжается формирование транспортно-пересадочного узла, который объединяет одноименные станции Люблинско-Дмитровской линию метро, МЦК и МЦД-1. В настоящий момент здесь ведется строительство северного вестибюля станции «Окружная» МЦД-1 – работы завершены на 48%», - заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что сейчас строители занимаются устройством монолитных конструкций вестибюля и подземного перехода в сторону Нововладыкинского проезда.

«Также завершаются работы по строительству надземного перехода к вестибюлю одноименной станции МЦК. Полностью завершить строительство северного вестибюля планируется до конца этого года», – отметил Бочкарев.

По словам исполнительного директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» (компания выступает одним из операторов программы развития ТПУ в Москве) Альберта Суниева, в столице уже реализовано 40 проектов ТПУ, в ближайшие годы будут построены еще 37.

Такие транспортные хабы позволяют интегрировать городские территории в структуру мегаполиса, создавать современную инфраструктуру и благоустраивать прилегающие территории.

«Коммерческая составляющая развивает экономику района, появляются новые рабочие места. В результате ТПУ становятся новыми точками развития города», – отметил Суниев.