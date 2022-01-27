РИАМО - 27 янв. На территории РФ за минувшие сутки зафиксировали 88 816 новых случаев коронавирусной инфекции, это новый суточный рекорд в стране с начала пандемии, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего за пандемию в России зарегистрировали 11 404 617 случаев инфицирования.

В стране из-за распространения омикрон-штамма растет заболеваемость коронавирусом. В этот раз заражаются и болеют дети. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, инфекцией уже заразились около 15% от всего несовершеннолетнего населения России.

Штамму омикрон присущи такие симптомы, как осиплость, насморк, заложенность носа, температура. Заболевание данным штаммом реже проходит тяжело, однако необходимость вакцинироваться сохраняется. Поставить прививку от коронавируса можно бесплатно в любом регионе страны.