РИАМО - 27 янв. В Подмосковье врачам удалось вылечить еще 1 216 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За время пандемии заболевание смогли побороть 620 279 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в регионе выявили 7 182 случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 34 Covid-пациента.

С начала пандемии в Московской области зафиксировали 718 674 случая заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 13 183 человека.

В регионе продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Теперь возможность защитить здоровье от заболевания появилась и у детей старше 12 лет. Для этого в Подмосковье завезли препарат «Спутник М».