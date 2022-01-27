РИАМО - 27 янв. На поддержку старшего поколения и семей с детьми в Подмосковье каждый год выделяют около 80 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это наши старшие и семьи с детьми. Всего на поддержку мы каждый год направляем порядка 80 млрд (рублей - ред.) на эти категории», - рассказал Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Он подчеркнул, что в основе всей работы регионального правительства лежит принцип – житель всегда прав. Удовлетворение запросов жителей позволяет сформировать доверие между населением и властью.