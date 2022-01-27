РИАМО - 27 янв. Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5 465 человек, всего с начала пандемии от коронавируса выздоровели 1 940 819 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки госпитализировали 1 459 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 494 пациента. Жертвами инфекции стали 72 человека.

Доля госпитализаций в столице составила 5,5% от количества выявленных случаев Covid-19. Это важный показатель, помогающий отслеживать ситуацию с распространением в Москве омикрон-штамма.

Именно омикрон на данный момент доминирует в городе, на него приходится 80% выявленных случаев коронавирусной инфекции. В Москве отмечен рост числа случаев госпитализации детей с Covid-19.

Остановить распространение пандемии поможет вакцинация. Ее можно пройти бесплатно в медучреждениях и общественных местах города. Прививку от коронавируса сделали 6 млн москвичей, ревакцинировались около 1 млн жителей столицы.