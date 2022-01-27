РИАМО - 27 янв. Одинокие безработные пенсионеры Подмосковья получат доплату, чтобы их пенсия была как минимум 17 тыс. рублей. Мера поддержки коснется 33 тыс. человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы со своей стороны должны позаботиться о тех, кто старше 65 лет, кто живет один, кто испытывает сложности с маленькой пенсией. Таких у нас 33 тыс. человек. И доплату мы им сделаем - до 17 тыс. рублей», – заявил Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

Губернатор отметил, что старшее поколение находится в зоне внимания правительства региона. Кроме того, с января 2022 года президент страны Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6%.