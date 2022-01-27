РИАМО - 27 янв. В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 7 182 новых случая заражения коронавирусом. Общее число случаев Covid-19 с начала пандемии составляет 718 674, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Стремительное распространение омикрон-штамма способствует росту заболеваемости коронавирусом. Единственным способом защиты от тяжелого заболевания по-прежнему остается вакцинация.

Прививку от Covid-19 одной из отечественных вакцин можно сделать в пунктах вакцинации при поликлиниках или в общественных местах на территории региона.

Ранее в Подмосковье доставили препарат для вакцинации подростков «Спутник М». Им смогут привиться дети старше 12 лет. Несовершеннолетним до 15 лет понадобится разрешение родителей, ребята старше 15 лет могут принять решение о вакцинации самостоятельно.