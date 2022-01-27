РИАМО - 27 янв. В основе работы регионального правительства лежит главный принцип – житель всегда прав. Все действия направлены на удовлетворение запросов жителей, заявил губернатор Московской области во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Всех приветствую и конечно, наших жителей. Традиционно мы делаем отчет, обращение, чтобы каждый житель мог четко понимать логику наших действий, что является приоритетом», - сказал Воробьева.

Он отметил, что Подмосковье очень активно развивается, есть данные регистрации МВД, перепись населения. Все те 10,5 млн, которые живут в регионе, нуждаются в постоянной коммуникации. Все они должны понимать логику действий правительства.

«Не случайно вначале своей работы мы провозгласили ряд принципов. Главный принцип - житель всегда прав. Кто-то может поссорить с этим <...> Здесь подразумевается то, что власть в этой парадигме должна сделать все, чтобы уделить внимание, помочь, должен быть элемент эмпатии», - подчеркнул Воробьев.

По его словам, десятое обращение к населению и депутатам направлено на активную обратную связь.

«Чем больше мы решаем проблем, тем больше мы удовлетворяем запрос жителей и, конечно, формируем доверие», - заключил губернатор.