РИАМО - 27 янв. Обращения граждан являются приоритетом работы властей Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного отчета перед жителями и депутатами Мособлдумы.

«Очень приятно, что портал «Добродел», социальные сети активно входят в нашу жизнь. Так будет и впредь. <...> Я благодарен, что с первого дня работы именно обращения граждан являются приоритетом. Так будет и впредь. Очень приятно, что территории справляются и удовлетворяют большому количеству запросов жителей», - сказал Воробьев.

Он отметил, что традиционно власти когда отчитываются, говорят о том, что сделано, как изменилось Подмосковье и, конечно, о будущем. Губернатор подчеркнул, что недопустимо останавливаться на достигнутом.

«Необходимо, чтобы обеспечивалось развитие территории. Об этом говорит президент. В центре нашей политики - запросы человека. В центре наших планов - человек, его запросы, качество его жизни. Поэтому мы назвали обращение «Власть для человека», - заключил Воробьев.