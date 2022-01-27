РИАМО - 27 янв. Число выявленных случаев заражения коронвирусной инфекцией за сутки стало рекордным в Москве и составило 26 586, всего с начала пандемии в городе зафиксировали 2 259 422 случаев Covid-19, сообщает оперштаб столицы.

В мегаполисе зафиксирован резкий рост числа инфицированных коронавирусом и ОРВИ: количество заболевших возросло в 5 раз.

В Москве усилили меры по борьбе с омикрон-штаммом. Так, звонки по номеру 122 принимают 6 тыс. операторов, а в поликлиниках оптимизировали прием пациентов. Медучреждения теперь работают с с 08:00 до 20:00. Москвичи могут заранее записаться к врачу онлайн.

Кроме того, в столице упростили порядок закрытия больничных листов для пациентов с Covid-19 и ОРВИ. Теперь это можно сделать дистанционно после завершения карантина и при отсутствии симптомов заболевания.