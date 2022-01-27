РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 янв. В четверг из-за устранения утечки приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения на нескольких улицах, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «Вконтакте».

Подача ЦО и ГВС приостановлена на улицах: Комсомольская, д.8, 8б, 10, 10а, 12/9, 14; Космодемьянская, д. 7; Талсинская, д. 2, д/сад №63, школа №2. Кроме того, отопление отключено по адресу: 1-й Советский пер., д. 30/2.

Подача горячей воды и отопления будет восстановлена после завершения работ. Задать вопрос можно по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.