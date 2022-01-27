В декабре президент подписал поправки в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ», в которых говорится о введении FAN ID. Документ вступит в силу 1 июня 2022 года. Против него выступают футбольные фанатские объединения. В том, что такое FAN ID и чем его введение обернется для фанатов, разбиралась корреспондент РИАМО.

Где будет нужен FAN ID

После внесения поправок в законе появилось понятие «персонифицированная карта болельщика для посещения спортивного мероприятия».

FAN ID – это электронный документ. Скорее всего, у него будет и бумажная версия – ламинированная карточка с фотографией и ФИО. С 1 июня зрители, спортсмены и организаторы соревнований смогут попасть на спортивные мероприятия только c таким документом. Продавать билеты будут при наличии действующего FAN ID. Отдельно отмечено, что при идентификации зрителям будут гарантировать защиту персональных данных.

Пока неясно, о каких спортивных дисциплинах идет речь и на каких соревнованиях будет нужен FAN ID. Их перечень сформирует правительство с учетом особенностей отдельного вида спорта в зависимости от уровня спортивного соревнования.

Главная интрига – коснется ли это матчей Российской премьер-лиги. Пока официально не сообщалось, что FAN ID – мера, которая затронет футбол. Но болельщики в этом не сомневаются.

В законе речь об этом идет косвенно. Например, в одном из приложений к тексту документа сказано, что на оснащение стадионов, где будут проходить матчи премьер-лиги, потребуется 773,6 миллиона рублей. Из них 678,6 миллиона пойдут на адаптацию и оснащение стадионов системами контроля доступа, а 95 миллионов – на интеграцию билетных сервисов с системой идентификации болельщиков. Причем в бюджете уже зарезервированы эти средства – их получит Минспорта.

Кто не сможет получить FAN ID

Чтобы получить «паспорт болельщика», нужно будет подать заявку на портале госуслуг и дождаться одобрения. Оператором системы идентификации болельщиков станет Минцифры. Необходимая система уже существует – ее использовали при проведении кубка конфедерации FIFA в 2017 году и на чемпионате мира по футболу FIFA в 2018 году. В 2017 году было выпущено 480 тысяч паспортов болельщиков, через год их стало почти 2 миллиона. Теперь меру хотят перенести на внутренние соревнования.

В законе сказано, что отказать в выдаче карты или приостановить ее действие могут, если это необходимо в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Не удастся получить «паспорт болельщика» и тем, кто был замечен за нарушением общественного порядка во время массовых мероприятий, в том числе за рубежом. Также в получении FAN ID откажут, если лицу запрещено посещать спортивные или другие массовые мероприятия и участвовать в них. При этом обжаловать решение можно только в суде.

«Получается, что отказать в выдаче ID могут практически по любой причине. Критериев, по которым принимается решение, никто не знает. Возможно, ты когда-то давным-давно нарушил закон и получил «административку». Все, «паспорт болельщика» тебе уже не светит», – говорит болельщик «ЦСКА» Василий Евграфов.

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Фанаты против

О возможном бойкоте матчей в случае введения «паспортов болельщика» сообщают фанатские объединения «Спартака» и «Зенита». Авторы же закона объясняют, что единственная причина, по которой вводят FAN ID, – необходимость обеспечить безопасность и общественный порядок на стадионе. Но болельщики утверждают, что на спортивных мероприятиях давно нет никакого насилия.

«Современные стадионы абсолютно безопасны как для болельщиков, так и для обычных граждан с детьми. На центральных трибунах нет ни малейшей опасности, что с тобой что-то случится. В фанатском секторе нет драк – туда приходят люди, которые болеют за одну команду. На улице, за воротами – другое дело. Но это уже вопрос полиции», – говорит Иннокентий Зуев, болельщик «Спартака».

Фанаты в один голос утверждают: FAN ID мера избыточная. Достаточно того, что ты показываешь паспорт, когда покупаешь билет. А также сотен стадионных и именных абонементов.

«Мы и так вводим свои данные, когда покупаем именные абонементы. У клубов есть вся информация о нас. Зачем передавать ее еще и органам, которые к футболу никакого отношения не имеют?» – задается вопросом Василий Евграфов, болельщик ЦСКА.

Рост безопасности и посещаемости матчей

В комитете Госдумы по физической культуре и спорту утверждают, что на футбол в России ходит мало людей. В Москве и еще нескольких крупных городах, где активны фанатские движения, ситуация отличается. Но в регионах, если во время игры стадионы заполнены хотя бы на одну десятую, это уже успех. Чиновники считают, что одна из причин, по которой люди не ходят на стадионы, – боязнь беспорядков. По их мнению, введение FAN ID поможет увеличить посещаемость футбольных матчей. Но болельщики уверены, что «паспорта» не привлекут нового зрителя, а приведут к тому, что клубы потеряют армию преданных фанатов.

«Болельщик не будет смотреть игру молча, сложа ручки. Болельщик для чего создан? Чтобы гнать свою команду вперед, поддерживать ее. А если он будет молчать – смысл? Это просто зритель. А зритель футбол может дома по телевизору посмотреть. Человек идет на футбол за эмоциями. Это обмен энергией с командой. Сходите посмотреть матчи молодежных первенств, где нет болельщиков, – это уныло. Без шоу неинтересно все это смотреть», – говорит Иннокентий Зуев, болельщик «Спартака».

Болельщик «Динамо» Алексей Старовойтов предполагает, что на игру запретят ходить многим активным фанатам.

«Тем самым людям, которые до последнего верят в свою команду. Которые преданы ей при любом выступлении, удачное оно или нет. Если таких людей станет меньше на стадионах, футбол, как вид спорта, в целом многое потеряет», – уверен Алексей.

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