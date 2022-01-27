РИАМО – 27 янв. АО «Воскресенские минеральные удобрения» поддерживает социальные и благотворительные проекты на территории Подмосковья. В рамках этой работы предприятие направило в 2021 году 7,5 млн рублей, сообщила пресс-служба организации.

Предприятие реализовало общественные инициативы по сохранению исторического наследия Воскресенска при поддержке компании «Уралхим». Так, в рамках программы «Уралхим» – образование и наука» в 2021 году для СОШ «Горизонт» были закуплены библиотечные стеллажи, настенная доска, столы для столовой, 10 скамеек, напольные и настенные вешалки. Кроме того, предприятие помогло отремонтировать спортзал учреждения. Также с учащимися школы проводили открытые уроки по химии и экологии.

АО «Воскресенские минеральные удобрения» поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья и социально уязвимые слои населения. Так, организация стала партнером областного интеллектуального турнира «Воскресенский эрудит» для лиц с ограниченными возможностями. Помимо этого, предприятие поддержало МУ «Спортивный клуб инвалидов «Лидер».

Для Воскресенского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Хорлове были предоставлены средства на ремонт потолка в холле. Кроме того, соцучреждение получило помощь по установке новой игровой детской площадки на территории центра. Еще одна детская площадка была установлена в Хорловской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья.

По благотворительной программе «Уралхим» – детям» предприятие поддержало АНО «Равные возможности» – для организации были закуплены учебно-дидактический комплекс и ноутбук.

В партнерстве с АО «ВМУ» прошли 18-е военно-полевые сборы «Антитеррор – Честь имею 2021», которые были организованы ЦПН «Аквариум». Также АО «ВМУ» поддержало проведение военно-патриотического фестиваля «Покровские встречи – 2021» и осеннего этапа военно-спортивной игры «Юнамрейские старты» на базе тренировочного полигона ВПЦ «Воин» имени Н.Ю. Хохлова.

«Воскресенские минеральные удобрения» стали партнером серии соревнования «Коломинские овраги» благодаря программе «Уралхим» – спорту». Также предприятие поддержало V этап международного открытого детского турнира по плаванию «Кубок Золотого Кольца. Для МУ «СК «Химик» на средства АО «ВМУ» был приобретен необходимый для проведения занятий по боксу инвентарь.

В рамках социального партнерства с администрацией городского округа Воскресенск предприятие выступило партнером молодежного фестиваля «Краски лета» и оказало финансовую помощь Воскресенской районной больнице №2.

Также АО «ВМУ» поддержало волонтеров в привлечении к вакцинации против коронавируса и направило средства на благотворительный проект по созданию мемориала, посвященного воскресенским добровольцам Московского народного ополчения.

Выпуск книги Марины Горидько «Летать» о воскресенских летчиках, которые участвовали в Великой Отечественной войне, также был поддержан АО «ВМУ», а к 65-летию Дворца культуры «Химик» предприятие передало учреждению современный мультимедийный видеопроектор.

Поддержку организации получают Совет ветеранов Воскресенского УВД и воскресенское отделение Российского Красного Креста.