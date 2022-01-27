РИАМО - 27 янв. Экспертной системой оснастили услугу по согласованию перепланировки помещений в многоквартирном доме в Подмосковье на региональном портале госуслуг. Новый сервис определит, какие дополнительные документы нужны при разных видах перепланировки, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Электронный вариант услуги по согласованию перепланировки квартиры был запущен в 2017 году. Осенью прошлого года ее расширили, включив в перечень нежилые помещения в многоквартирных домах. Саму форму заявки упростили для удобства пользователей.

«А теперь в онлайн-сервис внедрена экспертная система, которая подскажет список необходимых дополнительных документов. Это поможет уменьшить количество отказов в предоставлении услуги», – рассказала министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Любое изменение в перепланировке помещений требует согласования до проведения работ. Оформить согласование можно в разделе портала госуслуг «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование» – «Согласование переустройства и перепланировки помещения».

После взаимодействия с сервисом-экспертом и определения пакета документов нужно выбрать муниципалитет, заполнить форму и приложить скан документов.

На оказание услуги понадобится 12 рабочих дней, она бесплатная для физических, юридических лиц и ИП. Итогом заявки станет согласование либо отказ в перепланировке. Его направят в личный кабинет, бумажный экземпляр можно распечатать в любом МФЦ региона.