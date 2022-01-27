РИАМО - 27 янв. На улице Барклая на западе Москвы реконструкция завершена на четверть. На участке работ ведется установка строений, устройство пешеходных переходов и коммуникаций, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Реконструкция улицы Барклая на сегодняшний день завершена на четверть. В настоящее время здесь ведется монтаж пролетных строений путепровода, также строители ведут работы по устройству двух подземных пешеходных переходов - в районе пересечения Багратионовского проезда и улицы Олеко Дундича, а также в районе улицы Барклая», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты продолжают переустройство дождевой канализации и перекладку инженерных коммуникаций.

«Всего проектом реконструкции улицы Барклая и прилегающей улично-дорожной сети предусмотрено строительство и реконструкция порядка 3,3 км дорог, включая возведение путепровода через железнодорожные пути МЦД-1», – подчеркнул Бочкарев.

После заверения проекта на улице Барклая будет обеспечено комфортное и безопасное движение наземного транспорта. Кроме того, будет значительно улучшено транспортное обслуживание Западного административного округа Москвы, обеспечены ход Северного дублера Кутузовского проспекта и транспортная связь между улицей Василисы Кожиной и Промышленным проездом.