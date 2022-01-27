РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В Детском парке микрорайона Климовск Подольска обновили лед на катке, также появилась заточка коньков в пункте проката, сообщает администрация парка.

Каток с отапливаемой раздевалкой и пунктом проката работает в Детском парке на Весенней. Прокат коньков стоит 150 рублей в час, плюс 20 минут бесплатно на переобувание и сдачу коньков после поездки. Коньки выдают по документам, удостоверяющим личность. Заточка стоит 250 рублей.

В пункте проката работает кафетерий, в котором можно приобрести горячий чай, кофе, выпечку и горячую кукурузу.