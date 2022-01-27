РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В Подольске подвели итоги универсиады студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования по картингу, первое место у представителя Подольского колледжа им. А. В. Никулина, сообщает пресс-служба администрации округа.

В загородном клубе «Айвенго» на картодроме «Лидер» 26 января прошла универсиада студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования по картингу.

Первое место занял Максим Иванов (ОП-4), второе место - у Матвея Сонкина (ОП-1) из Подольского колледжа им. А. В. Никулина, третье - у Никиты Бочкорева, представляющего профессиональный колледж «Московия».