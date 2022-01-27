РИАМО - 27 янв. Приостановление деятельности на 90 суток грозит магазину «Атак», расположенному в Северо-Восточном административном округе столицы, за нарушение масочного режима, введенного из-за Covid-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.

Объединение проводит проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора торговыми предприятиями в режиме повышенной готовности.

«Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением», – отметил Романов.

За подобные нарушения организации грозит штраф в 300 тыс. рублей. Если же станет известно, что в результате несоблюдения мер был нанесен вред здоровью человека, торговое предприятие оштрафуют на сумму до 1 млн рублей или закроют на срок до 90 суток.