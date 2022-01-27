РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. На территории жилого комплекса «Мытищи Парк» построят детский сад, который смогут посещать 200 юных жителей округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщик возведет объект за счет внебюджетных средств в рамках договора о комплексном развитии территории.

В 3-этажном здании общей площадью 3383,67 кв. м расположатся игровые и спальни для 9 групп малышей. Залы для музыкальных и физкультурных занятий с кладовыми оборудуют на 2-м и 3-м этажах. В музыкальном зале помимо основных занятий будут проводиться праздничные мероприятия, показы фильмов, спектаклей. Отдельно запроектирован медицинский блок с приемной и спецкабинетами.

Территория детской образовательной организации будет огорожена забором. Площадки оснастят детскими игровыми сооружениями, малыми архитектурными формами и инвентарем. Все оборудование будет подобрано с учетом возрастных особенностей различных групп детей. Прилегающую территорию также озеленят – высадят цветники, кустарники и деревья.

Планируется, что группа «Самолет» получит разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию до II квартала 2024 года. Кроме того, его открытие позволит создать 52 рабочих места в Мытищах.