РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. На реке Пахре в Подольске появились полыньи из-за сброса теплых технических вод, осмотр проводился в рамках акции «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается областная акция «Тонкий лед», проводимая силами пожарно-спасательных подразделений противопожарно-спасательной службы Московской области. На 57-й день мониторинга толщины льда в местах традиционного и массового выхода населения на лед водных объектов в районах выезда дежурных смен спасателей ПСЧ-309 и ПСЧ-214 Подольского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» на реках обнаружили полыньи.

Полыньи внушительных размеров появились на Пахре. Это дыры посреди ледяного покрова, которые не затягиваются даже в самые лютые морозы. Полыньи среди зимы при устойчивой отрицательной температуре могут быть следствием только сброса в реку теплых технических вод с промышленного предприятия или ТЭЦ.

Промеры толщины льда 26 января на Пахре по координатам 55.439966°N, 37.494566°E показали толщину льда в пределах 20-25 см, а на реке Гнилуше по широте 55.346563°N и долготе 37.911325°E - 15-22 см.

Происшествий или несчастных случаев в зоне ответственности Подольского ТУ не выявлено.

Населению продолжают раздавать листовки с профилактическим материалом по правилам безопасного поведения на льду. Жителей просят быть внимательными и осторожными при выходе на лед и не приближаться к полыньям.