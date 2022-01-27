РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. Первые предпроектные решения и план производства работ в текущем году по благоустройству Ольгинского лесопарка и второй очереди в парке «Пехорка» обсудили в Балашихе, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

«В «Пехорке» планируем приступить к реализации весной. Площадь благоустройства составит 18 га: продолжим деревянную набережную, на историческом месте обустроим футбольное поле, где смогут заниматься и профессионалы, и любители, установим детские игровые площадки, освещение на пешеходных дорожках для комфортных тихих прогулок», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в Ольгинском лесопарке в ближайшее время планируют провести общественные обсуждения, максимально вовлечь жителей для разработки концепции благоустройства, чтобы к лету иметь рабочий проект.

«Нам важно совместно сделать эту территорию комфортной и значимой для всех жителей микрорайона», - подчеркнул Юров.