РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. Начальник Главного штаба – заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Юрий Яшин от имени руководства поздравил личный состав Центра инженерно-технического обеспечения войск национальной гвардии (ЦИТО) в Балашихе с 55-й годовщиной со дня образования, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Яшин пожелал коллективу центра здоровья, благополучия, приумножения побед и свершений.

Он подчеркнул, что на протяжении всего времени своего существования центр вносит достойный вклад в обеспечение выполнения войсками служебно-боевых задач, а также в разработку новейших образцов инженерных средств и инженерно-технических средств охраны. Центром пройден славный путь становления, преодоления трудностей, трудовых успехов и впечатляющих достижений.

Опытно-испытательный полигон, преобразованный вскоре в Специальное конструкторское бюро инженерно-технических средств охраны внутренних войск МВД СССР, был образован в Балашихе 27 января 1967 года. Именно здесь были созданы многие технические средства охраны, ставшие впоследствии легендарными, – система охраны «Ночь-12», приборы обнаружения человека «Гиацинт» и «Лаванда».

В августе 1983 года Специальное конструкторское бюро реформируется в Центр инженерно-технического обеспечения внутренних войск. С этого момента он выступает в первую очередь как заказчик инженерных средств и контролер качества их производства на предприятиях военно-промышленного комплекса.

Военнослужащие ЦИТО участвовали в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по созданию новых образцов средств обнаружения, таких как «Клевер-М», «Ирис-П», «Пион-ТМ», «Лотос-П», «Егоза-М», «Багульник» и многих других.

При непосредственном участии специалистов ЦИТО были разработаны и внедрены в эксплуатацию такие элементы экипировки сапера, как защитный облегченный костюм и транспортный жилет, модульный бронежилет, изделия для дистанционного исследования и воздействия на взрывные устройства, подавления каналов радиоуправления самодельными взрывными устройствами, мобильный малогабаритный робототехнический комплекс.