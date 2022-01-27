РИАМО - 27 янв. В Ленинском городском округе 29 января состоится третий матч серии игр «Легенд хоккея». Состязание пройдет на территории Видновской СОШ №10, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Команду легендарных отечественных хоккеистов возглавит двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. Прославленные спортсмены сыграют с местными жителями. Сбор гостей намечен на 11:00, а начало матча – в 12:00.

Комментатором игр серии выступает спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Первый матч серии игр «Легенд Хоккея» прошел 15 января в Красногорске. Тогда встреча с местными жителями и юными воспитанниками спортивных секций завершилась вничью. Второй матч прошел 22 января в Одинцовском округе, победу в нем одержали «Легенды».

Серия «Выходи во двор» является частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Она призвана поспособствовать повышению популярности любительского спорта и развитию спортивной инфраструктуры. Матчи серии проходят на общедоступных хоккейных площадках.