РИАМО - 27 янв. В этом году в Москве планируют начать переселение 37 тыс. участников реновации, с момента запуска программы новое жилье получили уже 50 тыс. горожан, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«С момента запуска программы реновации в столице обеспечено начало переселения 70 тысяч ее участников, при этом почти 50 тысяч человек уже стали собственниками нового жилья. В текущем году запланировано начать переселение 37 тысяч москвичей», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала программы было построено 178 жилых домов площадью 2,3 млн кв. м.

«Из них передано под заселение 149 новостроек», – уточнил Андрей Бочкарев.

В свою очередь руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заметил, что сейчас идет расселение 423 старых зданий.

«Из 423 домов 83 демонтированы. Впоследствии на месте сноса возобновляется жилищное строительство для обеспечения волнового переселения жителей», – сказал он.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей. Дома будут возводить на 534 стартовых площадках.