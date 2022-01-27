РИАМО - 27 янв. В России в перечень отечественных социально значимых ресурсов вошли сайты «Госуслуги» и «ВКонтакте». Благодаря этому доступ к ним должен предоставляться операторами бесплатно, сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по информполитике и связи Александр Хинштейн.

«Почему «Госуслуги» – понятно. Что касается ВК, то это не только одна из крупнейших отечественных соцсетей, но и «одно окно» для пользователей. Здесь уже размещено более 40 тыс. пабликов органов власти и госучреждений», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

На следующем заседании правительственной комиссии по определению перечня российских социально значимых ресурсов поднимут вопрос о предоставлении бесплатного доступа к соцсети «Одноклассники». Кроме того, члены комиссии определят список сайтов органов власти, который войдет в перечень.