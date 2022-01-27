РИАМО - 27 янв. В столице к концу следующего года завершатся ремонт и реставрация еще 6 театров, за последние 10 лет работы провели в 34 театрах, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

В частности, специалисты займутся зданием Московского драматического театра на Малой Бронной, театром кукол «Жар-птица», зданием «Хора солистов», Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра «Практика».

Заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина уточнила, что за минувшую декаду работы прошли в 80 зданиях.

«За последние 10 лет в столице построили, отреставрировали и капитально отремонтировали 34 театра. Речь идет о 80 зданиях. Проделана колоссальная работа, благодаря которой у культурных площадок появились новые возможности для развития», – сказала Сергунина.

Она отметила, что после проделанной работы театры стали комфортнее и современнее.

Реконструкцию Московского драматического театра на Малой Бронной собираются закончить до конца года. Согласно проекту, в здании пересоберут исторический балкон для зрителей. Сейчас специалисты занимаются восстановлением исторической лепнины, стены здания очищают от штукатурки.