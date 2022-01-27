РИАМО - 27 янв. Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «Планета К» о нарушении закона о недрах необоснованной. Арбитражный суд Московского округа поддержал это решение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ООО «Планета К» направило жалобу в подмосковное УФАС России. Представители компании были не согласны с действиями организатора торгов на право пользования участком недр местного значения в Рузском округе ГКУ МО «Региональный центр торгов» и министерства экологии и природопользования Подмосковья.

На торгах разыгрывалось право на геологическое изучение, разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых. В частности, гравийно-песчаных пород на тех участках, которые прилегают к Моревскому месторождению на территории Рузского городского округа.

Антимонопольное ведомство рассмотрело жалобу ООО «Планета К» и признало ее необоснованной. Руководство компании не согласилось с принятым решением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел требования организации, отказал в их удовлетворении и признал законность и обоснованность решения подмосковного УФАС РФ.