РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. В Балашихе до 2026 года запланирован капитальный ремонт 11 школ, для контроля за проводимыми работами в городском округе будут созданы штабы, в которые войдут областные и муниципальные депутаты вместе с активными жителями, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Решение об этом было принято на заседании фракции «Единая Россия» в совете депутатов Балашихи, в котором в режиме ВКС приняли участие депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин и Николай Черкасов. Муниципальные депутаты подвели итоги работы за декабрь прошлого года.

По словам председателя совета депутатов Балашихи Геннадия Попова, всего в предновогоднем месяце ими было проведено 432 мероприятия, в том числе новогодние акции «С новым годом, ветеран», «Елка желаний» и «Поздравление врачей».

Он поблагодарил областных депутатов за поддержку и участие в совместных мероприятиях и анонсировал муниципальную неделю, которая пройдет с 31 января по 6 февраля.

Ефимов в ходе выступления рассказал о программе капремонта школ в Балашихе.

«В соответствии с государственной программой РФ «Развитие образования» в течение 5 лет в Московской области будет проведен капитальный ремонт 328 школ. Из них в 2022 году - 62 объекта, в 2023-м - 73, в 2024-2026 годах - по 64-65 школ ежегодно. В Балашихе до 2026 года запланирован ремонт 11 школ», - сказал Ефимов.

Он добавил, что школы будут ремонтироваться по разработанному министерством образования Московской области брендбуку. Это сделано для приведения во время ремонтов учреждений к новому, современном стандарту, в том числе и по наполнению необходимым учебным оборудованием

По его словам, в плане этого года ремонт школы №8 с ОВЗ на улице Крупешина и начало ремонта в гимназии №11 в микрорайоне Железнодорожный, который будет растянут до 2023 года, чтобы не останавливать учебный процесс.

Для контроля за проводимыми работами в Балашихе будут созданы штабы, в которые войдут областные и муниципальные депутаты вместе с активными жителями.