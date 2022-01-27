В предстоящие выходные состоятся концерты Дмитрия Маликова, Славы и группы «Моральный кодекс». Также в ближайший уикенд можно будет посетить стендап-шоу комиков Павла Дедищева и Стаса Старовойтова. На больших экранах выйдут «Мульт в кино» и детективный фильм «Вальдо». Об этих и других интересных событиях, которые пройдут с 28 по 30 января в столице, читайте в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Дмитрий Маликов

В пятницу, 28 января, перед зрителями выступит Дмитрий Маликов с сольным концертом #внезапно50 на бис. Это будет первое клубное выступление артиста. Он исполнит свои лучшие песни в честь дня рождения. Билеты еще можно приобрести по ссылке: afisha.yandex.ru.

Где: г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 6, 1930 Moscow

Когда: 28 января в 21:00

Стоимость: от 2000 рублей

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«Мемуары гейши»

В рамках проекта World music пройдет концерт «Мемуары гейши». Посетители услышат традиционный японский инструмент флейту сякухати в сопровождении фортепиано, виолончели и ансамбля ханг-драмов X-drums. Билеты можно купить на сайте фонда «Бельканто».

Где: г. Москва, Вознесенский пер., д. 8, Англиканский собор Святого Андрея

Когда: 28 января в 20:00

Стоимость: от 2400 рублей

Слава

На сцене концертного зала «Измайлово» выступит певица Слава. На концерте «Крик души» она исполнит свои хиты «Одиночество», «Улетела» и другие. Билеты стартуют от 3500 рублей. Они еще доступны для покупки по ссылке: afisha.yandex.ru.

Где: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 5, концертный зал «Измайлово»

Когда: 30 января в 19:00

Стоимость: от 3500 рублей

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«Моральный кодекс»

Советская и российская рок-группа «Моральный кодекс» выступит на сцене бара «Lюstra» в воскресенье, 30 января. Перед зрителями коллектив исполнит свои рок-хиты с элементами блюза, фанка и джаза. Среди них — «Первый снег», «Ночной каприз» и «До свиданья, мама». Билеты можно купить на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 27, «Lюstra Bar»

Когда: 30 января в 20:00

Стоимость: от 3500 рублей

СТЕНДАП-ШОУ

Павел Дедищев

В субботу в StandUp Store Moscow выступит комик Павел Дедищев. Сбор гостей начнется в 18:00, а само выступление — в 18:30. Попасть на мероприятие можно будет только после предъявления QR-кода. Билеты доступны по ссылке: afisha.yandex.ru.

Где: г. Москва, ул. Петровка, д. 21, StandUp Store Moscow

Когда: 29 января в 18:30

Стоимость: 1000 рублей

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Гурам Амарян

Стендап-комик Гурам Амарян выступит в субботу на сцене Coin Event Hall. Он любит рассказывать о своем происхождении и стереотипах, основанных на его внешности. Билеты еще доступны для покупки на сайте площадки.

Где: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2, Coin Event Hall

Когда: 29 января в 19:00

Стоимость: от 1000 рублей

Стас Старовойтов

из личного архива

Еще один комик выступит с концертом в эти выходные. На сцене Coin Event Hall — Стас Старовойтов. Билеты стартуют от 500 рублей, их можно приобрести на сайте концертной площадки.

Где: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2, Coin Event Hall

Когда: 30 января в 21:30

Стоимость: от 500 рублей

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СПЕКТАКЛИ

«Тout paye, или Все оплачено»

сайт lenkom-teatr.ru

Мсье Амилькар мучается от одиночества, но не хочет иметь дела с настоящей любовью. Он за деньги нанимает актрису, проститутку и художника, которые каждый вечер играют роли жены, дочери и друга. Билеты на спектакль можно купить на сайте театра.

Где: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 6, Ленком Марка Захарова

Когда: 28 января в 19:00

Стоимость: от 2000 рублей

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ВЫСТАВКИ

Affinity

В понедельник, 24 января, в Surround Art Gallery открылась выставка портретов диких животных Affinity. Работая над своими полотнами, автор хотел передать древнюю связь человека с животными. Цель выставки — привлечь внимание к красоте и хрупкости окружающего мира. Билеты можно купить на сайте организаторов.

Где: г. Москва, пер. Романов, д. 2/6, стр. 13, Surround Art Gallery

Когда: 24 января — 24 июня

Стоимость: 600 рублей

Holiday Vernissage

На ближайших выходных завершается одна из самых высоко расположенных выставок в Европе Holiday Vernissage. На 58 этаже высотки в «Москве-Сити» находятся работы современных художников. Сопровождает мероприятие легкая музыка. Посетители могут воспользоваться услугами гида. Билеты — по ссылке.

Где: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, башня «Империя»

Когда: до 30 января

Стоимость: 1500 рублей

«Властелин колец», «Дом дракона» и вселенная Marvel: самые ожидаемые сериалы 2022 года>>

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Вальдо»

Частный детектив расследует убийство жены одной эксцентричной звезды. Он обращается за помощью к экс-полицейскому Чарли Вальдо, который ушел со службы после громкого скандала.

В ролях: Мэл Гибсон, Чарли Ханнэм, Морена Баккарин и другие.

«Мульт в кино 135»

На этот раз в рамках мультипликационного альманаха покажут, как превратить уборку снега в игру и откуда берутся горы. Некоторые герои столкнутся с монстром, а другие поучаствуют в соревнованиях по фигурному катанию.