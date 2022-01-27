РИАМО - 27 янв. В составе ЖК Shagal в Даниловском районе Москвы построят еще 2 корпуса на 166 квартир, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что девелопером проекта выступает группа «Эталон». Дома будут строиться по адресу: ул. Автозаводская, вл. 23/70.

Переменная высота домов будет достигать 17 этажей. Общая площадь двух корпусов составляет более 23,5 тыс. кв. метров.

В зданиях создадут встроенно-пристроенные помещения для востребованных объектов бытовой инфраструктуры, подземный паркинг и индивидуальные кладовки.

Жилой квартал возводится вдоль набережной Марка Шагала, рядом с парком развлечений «Остров мечты». Также рядом с жильем будут находиться культурный и выставочный центры, магазины, школы, детские сады и медобъекты.