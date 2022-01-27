РИАМО - 27 янв. В Воскресенске полицейские задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и патронов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по месту бывшей работы злоумышленника – на одном из предприятий в д. Золотово, обнаружили и изъяли два предмета, конструктивно схожих с пистолетами, более 450 патронов различного калибра, а также приспособления для снаряжения боеприпасов и модернизации охолощенного оружия в его боевые аналоги», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Эксперты заключили, что найденные предметы — охолощенные пистолеты Макарова, переделанные в огнестрельное оружие, и 120 пригодных для стрельбы патронов.

Петрова отметила, что до задержания подозреваемый успел выбросить в мусорный контейнер рядом со своим домом пакет с 12 емкостями. Предполагается, что в них хранился порох.

«Остальные изъятые боеприпасы и вещество направлены на экспертизу», – добавила Петрова.

На мужчину завели уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.