РИАМО - 27 янв. В наземном общественном транспорте Москвы появилась возможность активировать удаленное пополнение карты «Тройка». Сделать это можно на 25 тыс. валидаторов на любом столичном маршруте, сообщает пресс-служба Дептранса города.

Пополнить баланс «Тройки» можно в любое время в мобильных приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт» и на сайте Московского транспорта. После зачисления средств на баланс карты можно активировать пополнение, нажав на специальную кнопку справа на валидаторе в наземном городском транспорте и приложив карту до подтверждения записи билета. Ранее для этого требовалось использовать специальные терминалы в метро.

«Сейчас доступны 25 тыс. валидаторов на любом маршруте, практически в любой точке города. Это абсолютно новый сервис, при этом реализованный на уже действующем оборудовании — установки дополнительного не потребовалось», – заявил заммэра Москвы, руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

Для оплаты проезда в столичном транспорте с 16 декабря 2021 года пассажиры могут воспользоваться виртуальной картой «Тройка». Таким образом уже было совершено более 147 тыс. поездок. Сервис поддерживается на смартфонах с операционной системой Android и модулем NFC.