РИАМО - 27 янв. В Троицком и Новомосковском административных округах увеличивается количество частных домов, построенных на участках под ИЖС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее в ТиНАО за год строили около 320 тыс. кв. м частного жилья.

«За неполные 10 лет в ТиНАО введено уже более 3,5 млн кв. метров жилья, которое составляют дома, построенные на участках, выделенных под ИЖС. В многоэтажках за этот период введено свыше 15,6 млн кв. метров жилья. Так что минувший год стал рекордным по вводу в эксплуатацию жилья в ТиНАО», — отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Жидкин отметил, что новая Москва — перспективная территория в виду своей экологии и развития социальной, дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в 2021 году москвичи купили и взяли в аренду у города 87 земельных участков под частные дома. Их суммарная площадь составила около 11,7 га.

«На них могут быть размещены строения высотой не более двух этажей строительным объемом около 47,5 тыс. кв. метров. Выкуп земли под ИЖС проходил в рамках конкурентной процедуры и без торгов, а договоры аренды участков заключались посредством аукционов. Впоследствии их можно будет выкупить у города со скидкой 60% от кадастровой стоимости земли», — рассказал Гаман.