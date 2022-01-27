РИАМО - 27 янв. На центральном участке МЦД-2 восстановлено движение диаметральных поездов. Железнодорожные составы начали следовать полным маршрутом, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ведомство вместе с Московской железной дорогой вносят корректировки в расписание для ввода в график.

Ранее на участке МЦД-2 между станциями Курская и Дмитровская по техническим причинам было приостановлено движение поездов.

Пассажиры могли пересесть на Курском радиусе на станции «Царицыно», «Текстильщики» и «Новохохловская», а на Рижском – на «Щукинскую», «Стрешнево» и «Дмитровскую».