РИАМО – 27 янв. Начиная с 1 июля 2019 года, для реализации проектов по новой схеме долевого строительства банки одобрили девелоперам 569 кредитных договоров на сумму 2,7 трлн рублей. Об этом сообщила РИАМО председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

На большинство проектов (а именно 79% от общего объема проектов на новой схеме) инвесторы привлекают проектное финансирование в топ-5 банков: Сбербанк (39%), ВТБ (23%), ДОМ.РФ (9%), РСХБ (6%), МКБ (2%).

Пятова напомнила, что проектное финансирование внедрено в строительную отрасль уже 2,5 года.

«За это время в рамках привлечения денежных средств дольщиков открыто более 150 тысяч эскроу-счетов. Суммарно на них аккумулировано около 1,5 трлн рублей. При этом 20 тысяч счетов эскроу на сумму 162,8 млрд рублей уже раскрыто. Это означает, что объекты, которые финансировались по этим счетам, построены», – пояснила председатель Москомстройинвеста.

В целом рынок недвижимости стремится к полному переходу всех проектов на новую схему с использованием эскроу-счетов.

«В конце 2020 года почти половина действовавших на тот момент разрешений на строительство в рамках 214-ФЗ (закона о долевом строительстве – ред.) шла по новым правилам. Сегодня с использованием эскроу-счетов реализуется уже 73% московских проектов. Объекты старой схемы занимают 21%, вне схем строится 6%», – уточнила Пятова.

Так, на сегодняшний день в Москве с долевым строительством ситуация такова: в рамках 214-ФЗ всего строится 30,2 млн кв. метров недвижимости по 477 разрешениям на строительство. Из них с использованием проектного финансирования строится 22,3 млн кв. метров недвижимости в рамках 346 разрешений.

В рамках старой схемы продолжается строительство 6,4 млн кв. метров недвижимости по 100 разрешениям на строительство. Вне данных схем строится 1,5 млн кв. метров недвижимости по 31 разрешению.