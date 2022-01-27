РИАМО - 27 янв. В Москве пробки на дорогах вечером достигнут 7 баллов из 10 возможных. Дорожное движение в городе замедлится из-за гололедицы, мелких аварий и строительных работ, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Утром пробки оцениваются в 2 балла. Движение автотранспорта ограничено на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах. Также затруднения на дорогах возникнут в центре города, на Садовом кольце и ТТК.

При перемещении в центре Москвы рекомендуется пользоваться метрополитеном. На вылетных магистралях с выделенными полосами быстрее будет передвигаться на наземном общественном транспорте и такси.