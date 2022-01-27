РИАМО - 27 янв. В столичном районе Тропарево-Никулино в 2023 году появится учебный корпус на 350 учеников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Здание учебного корпуса будет иметь 3 этажа. Там оборудуют классы, IT-полигон, библиотеку и шахматный кружок.

«В 2023 году в районе Тропарево-Никулино появится учебный корпус на 350 мест. Сейчас на участке ведутся подготовительные работы по строительству корпуса», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На первом этаже обустроят многофункциональный зал более чем на 200 человек и столовую, а на втором — библиотечный центр с зонами для занятий. А также кабинеты естествознания, программирования и шахматный клуб.

Академический лабораторно-исследовательский комплекс, зоны отдыха и различные кабинеты разместятся на третьем этаже.​