РИАМО - 27 янв. В Подмосковье и Москве в четверг будет облачно, местами пройдет снег, максимальная температура воздуха составит минус 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в регионе продолжит определять гребень антициклона. Температура воздуха в столице составит от минус 8 до минус 6 градусов, в Подмосковье - от минус 11 до минус 6.

Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ожидается в районе 80%.

Геомагнитная обстановка в четверг прогнозируется спокойная с отдельными периодами неустойчивости.