РИАМО - 27 янв. Биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении коронавируса NeoCov в ЮАР, сообщает kp.ru.

Речь идет о коронавирусе летучих мышей NeoCov. Это близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS-CoV.

В своем исследовании ученые рассказали, что пока вирус опасен лишь для летучих мышей, но достаточно лишь одной мутации в геноме, чтобы из-за него появились новая угроза для людей.

Исследователи уточнили, что NeoCov проникает в клетки легких своего носителя, используя ту же схему, что и коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель заболевания Covid-19.

В России продолжает распространяться омикрон-штамм. Заболевание у большинства зараженных протекает легко, госпитализаций по стране мало, рост количества заболевших еще ожидается, так как люди много гуляли и контактировали в новогодние праздники.​

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