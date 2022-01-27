РИАМО - 27 янв. Движение поездов на участке МЦД-2 между станциями Курская и Дмитровская приостановлено по техническим причинам, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Поезда едут до Курского и Рижского вокзалов, а затем отправляются в обратном направлении. Некоторые железнодорожные составы следуют с задержкой. Московская железная дорога принимает меры, чтобы возобновить движение.

Пассажиров призывают пользоваться пересадками на метро и МЦК. На Курском радиусе можно пересесть на станции «Царицыно», «Текстильщики» и «Новохохловская», а на Рижском – на «Щукинскую», «Стрешнево» и «Дмитровскую».

Движение поездов на МЦД‑2 в Москве восстановлено>>